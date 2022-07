Vitória deixa o Fluminense com 31 pontos e perto da liderança - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 21/07/2022 00:00

Em um jogo marcado por muita emoção, o Fluminense conseguiu vencer o Goiás, por 3 a 2, depois de sair na frente, tomar a virada e conseguir virar, no fim do segundo tempo, com dois gols em dois minutos. Arias, Cano e Willian Bigode marcaram para o Tricolor. Pedro Raul e Nicolas descontaram para o Esmeraldino.

A equipe carioca abriu o placar com Arias, aos 27, recebendo livre e tirando do goleiro. Os donos da casa que balançaram as redes e empataram: aos 43, Pedro Raul subiu nas costas de Manoel e testou para o gol. No segundo tempo, aos 34, Nicolas recebeu na entrada da área do Fluminense e bateu forte; a bola foi no ângulo esquerdo de Fábio, sem chances.

Aos 38 minutos, Cano aproveitou bola rebatida na área do Goiás e bateu por baixo de Tadeu para empatar novamente a partida na Serrinha. Quando todos imaginavam que esse seria o resultado final, eis que Willian Bigode faz uma pintura e coloca o Tricolor na frente de novo. Aos 40, o atacante limpou jogada para cima de Yan Souto e bateu colocado, no ângulo de Tadeu, para marcar um golaço e virar o jogo.

O Fluminense administrou o placar para conseguir uma importante virada fora de casa e chegar aos 31 pontos, próximo do Palmeiras, que tem 33.