Alison dos Santos conquista o ouro nos 400 metros com barreiras - AFP

Publicado 20/07/2022 20:10 | Atualizado 20/07/2022 20:10

Rio - O atleta Alison dos Santos recebeu a medalha de ouro nesta quarta-feira (20), em Eugene, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele subiu no lugar mais alto do pódio e entrou para história após se tornar o primeiro corredor brasileiro campeão do Mundial de Atletismo. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, "Piu" aproveitou para comentar sobre o grande momento na carreira.

"Eu consegui dimensionar, sim [o feito]. E entender que agora meu nome faz diferença, a presença é diferente. Eu ainda não parei para ver tudo que me mandaram, mas estou muito feliz pela energia que recebi, do Brasil, de fora do Brasil. Fiquei muito contente de toda energia boa que recebi", afirmou Alison dos Santos ao canal SporTV, do Grupo Globo.

"A olheira não mente. Eu dormi umas 7h30 e acordei umas 8h30. Foi aquela soneca 'do justo', pelo menos uma horinha. Só um descanso, acordei, tomei um banho e acordei para a vida. A vida está corrida", completou.

Por fim, Alison admitiu que já assistiu à prova três vezes. Por outro lado, ainda não parou para analisar o próprio desempenho.

"Eu vi a prova três vezes. Mas sabe quando você só viu? Eu não parei para assistir à prova com calma, barreira por barreira, detalhes. Quero aproveitar o momento agora, voltarei para o Brasil hoje. Vou curtir o dia para voltar leve ao Brasil", concluiu.