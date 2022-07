Gol da vitória do Cruz-maltino foi marcado no último minuto de jogo - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 20/07/2022 18:58

Rio - O primeiro jogo da final do Carioca sub-20 terminou com triunfo Cruz-Maltino. No Estádio das Laranjeiras, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1. Após uma etapa inicial sem gols, Paixão abriu o placar para o visitante, mas Luan Brito igualou para o Tricolor. No último minuto, Vitão confirmou a vitória dos Meninos da Colina.



John Kennedy, do elenco profissional do Flu, participou da partida. O centroavante lesionou o pé direito e passou meses sem atuar. Assim, vem reforçando as categorias sub-20 e sub-23 para retomar o ritmo de jogo.



Fluminense e Vasco voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. A partida será válida pela decisão do Campeonato Carioca sub-20.