Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 20/07/2022 19:08

Rio - Com futuro incerto e uma novela que parece estar longe de acabar, o português Cristiano Ronaldo segue ausente na pré-temporada do Manchester United. Segundo o jornalista e amigo pessoal do jogador, Pier Morgan, é "altamente improvável" que CR7 permaneça nos Red Devils.

"Tive bastante contato na última semana (com Cristiano Ronaldo). Certamente acho que seria altamente improvável se ele jogasse outro jogo pelo Manchester United. Acho que, mentalmente, ele seguiu em frente”, cravou o jornalista. “Não vou dizer o que dissemos um ao outro, mas, como disse desde o início, não acho que Cristiano sinta que o Manchester United compartilha de suas ambições. Acho que ele sente que as contratações que estão fazendo, o compromisso que mostraram na temporada passada, onde terminaram e a falta de uma vaga na Champions League pesam", comentou o jornalista, em entrevista ao "Talk TV".

Ainda na entrevista, Pier Morgan falou sobre o final de carreira do astro português, e disse que CR7 pode acabar em um destino surpreendente.

"Se você é ele e está chegando ao fim de sua carreira e ainda quer ganhar grandes troféus, tem que fazer um cálculo. Vou fazer isso se ficar no United? Acho que ele sente que a estrutura do clube de cima para baixo não está certa. Não é um reflexo do novo técnico, Cristiano Ronaldo tem muito respeito por ele, mas é apenas um reflexo preciso de onde o Manchester United está agora. Não acho que ele vá ficar no Manchester United. Eu acho que ele pode acabar em algum lugar bastante surpreendente”, finalizou Pier Morgan.



Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo vive um suspense sobre o futuro de sua carreira. Caso permaneça nos Red Devils, o português não disputará a Liga dos Campeões da Europa no próximo ano. Na última temporada, o atacante não conseguiu ter tanto destaque como se esperava. O jogador participou de 39 partidas, marcou 24 gols e deu três assistências para seus companheiros.