Fenerbahçe vence na estreia de Arão

Publicado 20/07/2022 17:42

Rio - Willian Arão fez sua estreia pelo Fenerbahçe nesta quarta-feira. Com o volante em campo, o time de Jorge Jesus empatou em 0 a 0 com o Dínamo de Kiev, fora de casa, pela fase preliminar da Champions League. Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a partida foi realizada em Lodz, na Polônia.

Em seu reencontro com Jorge Jesus, seu ex-técnico no Flamengo, Arão esteve em campo durante os 90 minutos. Além dele, o meia brasileiro Lincoln, ex-Grêmio, entrou no segundo tempo, no lugar do norueguês Joshua King.

Fenerbahçe e Dínamo de Kiev voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Istambul. Quem vencer, encara o Sturm Graz, da Áustria, na próxima fase.