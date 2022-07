Kleberson é o novo assistente técnico do New York City - Foto: Divulgação/New York City

Publicado 20/07/2022 17:30

Rio - O ex-jogador Kleberson, de 43 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (20) como o novo assistente técnico do New York City, dos Estados Unidos, time que disputa a MLS (Major League Soccer), principal liga de futebol do país. Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2022, o ex-atleta destacou a oportunidade no clube americano.

"Estou muito animado por fazer parte deste clube. É um grande clube, uma grande organização. A maneira como o time joga me deixou muito animado. Estou aqui para ajudar os rapazes a se tornarem ainda melhores. Quero ajudar a desenvolver o time e ajudá-lo a vencer mais vezes a MLS", disse Kleberson.



Kleberson tem passagem vitoriosa pelo Athletico-PR e Flamengo. Em 2001, foi campeão brasileiro pela equipe curitibana, e pelos cariocas em 2009. Em 2016, anunciou a sua aposentadoria. Desde então, trabalhou na base do Philadelphia Union, também da MLS. Antes de acertar com o New York City, o ex-jogador foi assistente técnico do time B do Union.

O New York City é o atual campeão da MLS. Na ocasião, o time americano conquistou a competição sobre o Portland Timbers na final. O torneio foi o primeiro título da franquia, que faz parte do Grupo City.