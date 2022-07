Brasil foi eliminado pelos Estados Unidos e deu adeus ao sonho do título da Liga das Nações masculina de vôlei - Divulgação/FIVB

Publicado 20/07/2022 16:31

Bolonha (ITA) - O Brasil tentou, mas não conseguiu avançar na luta pelo título da Liga das Nações masculina de vôlei. Nesta quarta-feira (20), a seleção perdeu de virada por 3 sets a 1 para os Estados Unidos e foi eliminada na fase quartas de final em Bolonha, na Itália. As parciais foram de 20/25, 25/22, 25/23 e 25/17.

Comandado por Renan Dal Zotto, a equipe sonhava com uma nova conquista na Liga - o Brasil entrou na competição com o posto de atual campeão. Com oscilações desde a primeira fase e alguns problemas na montagem do elenco, tudo indicava que não seria uma missão das mais fáceis.

Dal Zotto teve algumas baixas ao longo da preparação, como a do oposto Alan, um dos destaques, e chegou com apenas um jogador da posição, algo que acabou dificultando. Jovens ganharam espaço, como Darlan, e o cenário mostra que a renovação será algo a ser driblado por um futuro vitorioso.

O ponteiro Leal deixou a quadra como o maior pontuador do jogo, com 18 anotados. Lucarelli, com 16, foi outro jogador importante no ataque. Do outro lado, Defalco, com 17, e Russell, com 14, castigaram o Brasil tendo suporte do levantador Christenson, que fechou o jogo com ace no quarto set.

Os Estados Unidos, agora, aguardam o duelo entre Polônia e Irã, que vão à quadra nesta quinta-feira, às 16h, para conhecerem seu adversário na fase semifinal da LNV.