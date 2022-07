Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 21:18

Rio - O influenciador Luva de Pedreiro, com milhões de seguidores no Instagram e TikTok, voltou a publicar mensagem em outra rede social nesta quarta-feira (20). Dessa vez, Iran Ferreira escreveu aos fãs no Twitter, onde conta com quase 1 milhão de seguidores, um mês após a última publicação no site.

"Voltei para o Twitter minha tropa! Graças a Deus pai!", disse Luva de Pedreiro.

A última publicação do Luva de Pedreiro foi um vídeo, onde Iran Ferreira fez embaixadinhas no campo de terra que o deixou famoso nas redes sociais, em Quinjingue, na Bahia. Hoje o influenciador mora em Recife.

Iran Ferreira entrou em conflito com o ex-empresário Allan Jesus, no fim do último mês, encerrou a parceria com o agente e fechou com o ex-jogador de futsal, Falcão.