Jorge JesusDivulgação/Fenerbahçe

Publicado 20/07/2022 19:54

Rio - O Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus, pode, em breve, garantir a contratação de mais um jogador vindo do futebol brasileiro. Após se interessar nos laterais Wellington, do São Paulo, e Ayrton Lucas, do Flamengo, o clube turco está interessado em Felipe Jonatan, do Santos. A informação é do jornalista André Hernan.

Como não houve acordo com os laterais de Flamengo e São Paulo, o Fenerbahçe passou a monitorar de perto a situação do jogador do clube paulista. Vale lembrar, que Felipe Jonatan possui contrato com o Santos até o final de 2025.

Aos 24 anos, Felipe Jonatan é cria da base do Ceará, e defende o Santos desde 2019. Na atual temporada, o lateral-esquerdo participou de 18 partidas, não marcou gols e nem deu assistências. O lateral-esquerdo tem uma média de 64 minutos em campo por jogo.