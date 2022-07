Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo / MoWa Press / Divulgação

Rio - O treinador Dunga, que comandou a seleção brasileira por oito anos, pode, em breve, assumir o comando de uma nova seleção da América do Sul. Desta vez, trata-se do Peru, que se despediu do técnico Ricardo Gareca na última semana. A informação é do portal "El Futbolero".

Após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo do Catar, a Federação Peruana de Futebol planeja a contratação de um treinador experiente. Além de Dunga, nomes como Reinaldo Rueda, Hernán Crespo, Jorge Sampaolie e Sebastián Beccacece também estão no radar da FPF e podem assumir o comando da seleção.

A ideia da Federação é manter um padrão de jogo imposto por Ricardo Gareca, e, também, aumentar a competitividade da seleção, se comparado a outras equipes da América do Sul.