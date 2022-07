Barcelona apresenta Lewandowski nos EUA - Foto: Divulgação/Barcelona

Publicado 20/07/2022 16:04

Rio - Em rápida apresentação nesta quarta-feira (20), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, o Barcelona apresentou Robert Lewandowski. O ex-atacante do Bayern de Munique, de 33 anos, ressaltou a satisfação por estar no time catalão. O jogador polonês deixou claro que espera estar disponível para estrear neste sábado, em um amistoso contra o Real Madrid.

"Para mim, um atacante, quero sempre marcar gols e ajudar o time a ganhar os jogos. Se eu marcar os gols e ajudar o time a ganhar os jogos, é a melhor solução. Estou muito feliz por esse novo desafio. No futebol, temos que estar sempre famintos, e ainda estou faminto. Minha mentalidade é sempre ganhar, marcar gols. Estou na posição certa para isso agora", destacou Lewandowski.

Lewandowski foi anunciado oficialmente pelo Barcelona no último sábado, mas apenas na última terça, o Barcelona concluiu o acordo com o Bayern pela contratação do atacante. O atleta polonês assinou o contrato com o clube catalão até 2026, com multa rescisória de R$ 2,7 bilhões.

"Estou pronto para fazer parte do time e participar dos treinos. Espero que eu esteja em campo no próximo treino. Estou pronto para jogar no próximo jogo. Tudo que aconteceu nos últimos dias foi incrível. Estou pronto para tudo que vai vir", concluiu.

A pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos tem mais três amistosos. Neste sábado (24), o clube catalão enfrenta o Real Madrid, Juventus, no dia 26, e RB New York, no dia 30 de julho.