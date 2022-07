Técnico Pep Guardiola, do Manchester City, busca mais um título inglês - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Técnico Pep Guardiola, do Manchester City, busca mais um título inglêsFoto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 20/07/2022 17:20

Rio - O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, negou que o clube inglês tenha recusado uma oferta do PSG pela contratação de Neymar. A informação havia sido dada pelo jornal francês "Le Parisien". O espanhol rasgou elogios ao camisa 10 da seleção brasileira.

"A informação não está correta. Neymar é um jogador incrível, e a informação que eu tenho é de que é um cara incrivelmente legal. Mas não está correto. Todo verão (europeu) o Manchester City vai comprar 150 jogadores", disse o treinador.

Neymar esteve em campo pelo PSG nesta quarta-feira em amistoso contra o Kawasaki Frontale, atual bicampeão japonês, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Tóquio. O atacante brasileiro começou entre os titulares, no que seria a formação ideal do PSG, e jogou apenas os primeiros 45 minutos, assim como Mbappé.

A escalação de Neymar entre os 11 deve acabar com os rumores desta pré-temporada sobre uma possível saída do clube francês. Messi foi substituído na metade do segundo tempo, junto com Marquinhos, Sérgio Ramos e quase metade do time No total, o técnico Christophe Galtier fez 10 substituições ao longo do amistoso.