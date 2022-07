'Tonhão' acertou chute no ângulo e ganhou R$ 100 mil - Reprodução/SBT

'Tonhão' acertou chute no ângulo e ganhou R$ 100 milReprodução/SBT

Publicado 20/07/2022 17:40

Quem assistiu ao “Programa do Ratinho” na noite da última terça-feira, com certeza, vibrou com Antônio Soares, popularmente conhecido entre os colegas de trabalho como Tonhão. O funcionário do SBT desde 1995 ganhou do apresentador o valor de R$ 100 mil por acertar, de primeira, um chute no ângulo e fazer um golaço durante participação no quadro “Gol Show”.

Tonhão, inclusive, resolveu dividir o prêmio com o colega Michael de Alencar Canine, eletromecânico de cenário terceirizado, que, mais cedo, antes do programa entrar no ar, ao vivo, também acertou o ângulo.

"Estávamos montando o cenário do Gol Show e como terminamos mais cedo, tivemos a oportunidade de brincar lá um pouco. Por incrível que pareça, naquela hora, eu e mais um colega acertamos o alvo em uma das várias tentativas", recordou Tonhão.

A CHAPADA DO TONHÃO!



Funcionário do SBT acerta o ângulo do 'GOL SHOW', leva 100 mil e divide com amigo. pic.twitter.com/praokOYBmT — (@DoentesPFutebol) July 20, 2022



"Disseram que chamariam a gente no programa. Como eu seria o primeiro, combinei com o meu colega que, se um de nós fizesse o gol, a gente dividiria o prêmio. Foi o que aconteceu. Olhei para o gol, chutei e pedi a Deus. Parece que foi ele que levou a bola até o buraco. Foi pura emoção", completou. "Disseram que chamariam a gente no programa. Como eu seria o primeiro, combinei com o meu colega que, se um de nós fizesse o gol, a gente dividiria o prêmio. Foi o que aconteceu. Olhei para o gol, chutei e pedi a Deus. Parece que foi ele que levou a bola até o buraco. Foi pura emoção", completou.

Tonhão conta que os 50 mil reais serão muito bem-vindos, mas que o que mais ficará marcado na sua memória é a comemoração com os amigos e as palavras de Ratinho.



"Fiquei muito feliz de ter ganho e dividido com ele esse prêmio, vai me ajudar muito. Mas, o que mais vai ficar marcado em minha memória é a reação dos meus amigos, do Ratinho e de todos do programa comigo", disse.



"As palavras do Ratinho, para mim, vão ficar guardadas pelo resto da minha vida. Estou no SBT desde 1995, mês passado completei 27 anos trabalhando no maquinário, sendo 11 no Ratinho, além de outros estúdios. Tenho muitos amigos aqui, e isso é minha maior alegria", finalizou.



Joel Santana esteve na atração para interagir com Ratinho e os convidados que participaram do jogo “Canhão”, onde, cada um tem o direito de gritar “gol” três vezes. Debaixo da baliza, um goleiro tenta evitar que a bola entre. No fim, quem balançar as redes mais vezes, leva para casa R$ 5 mil.