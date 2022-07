Lucas Paquetá poderá deixar o Lyon, da França - Foto: Divulgação/Instagram

Publicado 20/07/2022 11:43

Rio - O Arsenal, da Inglaterra, pode estar perto da contratação do meia Lucas Paquetá, do Lyon, da França. Segundo o jornal "Media Foot", o clube inglês não oficializou uma oferta, mas o valor inicial exigido pelos franceses girava em torno de 55 milhões de euros (R$ 304 milhões). No entanto, o clube do atleta da seleção brasileira estaria disposto a reduzir o preço do jogador para R$ 34 milhões de euros (R$ 188 milhões).

A redução no valor acabaria impactando na quantia que o Flamengo poderá receber com a transferência. Por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube carioca tem direito a 4% do valor total de transferência do jogador. Caso o negócio for fechado pelo valor pedido pelos franceses, o Rubro-Negro levaria R$ 7,5 milhões, longe dos R$ 12,5 que poderiam cair nos cofres, caso o valor inicial fosse mantido.

Pelo Lyon, Lucas Paquetá disputou 77 jogos, marcou 21 gols e deu 13 assistências. E, caso encerre os números pelo clube francês e vá para o Arsenal, o meia irá se juntar aos brasileiros Gabriel Jesus e Marquinhos, que também foram transferidos neste verão.