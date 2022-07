Paquetá entrou na mira de gigante inglês - Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Publicado 11/07/2022 15:09

Rio - Um dos destaques do Lyon, da França, o meia Lucas Paquetá entrou na mira de diversos clubes da Europa, segundo o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas. Em entrevista à imprensa francesa, o mandatário afirmou que não irá se desfazer do jogador, de 24 anos, nesta janela de transferências.

"Há propostas por ele. Há um certo número e jogadores que se sentem completamente no projeto, e outros que não. Economicamente, temos meios de ir atrás das nossas ideias e objetivos. Para Lucas, obviamente o tema (transferência) surgiu, e estamos avaliando. O técnico deu sua opinião e há também o desejo dos jogadores", afirmou Jean-Michel Aulas.

De acordo com a imprensa inglesa, Lucas Paquetá estaria na mira do Arsenal, da Inglaterra. Os Gunners contam com a possibilidade da contratação para suprir o setor que é apenas ocupado por Odegaard, que tem sido irregular na equipe. Com a camisa do Lyon, o meio-campista revelado pelo Flamengo se tornou uma das principais peças do elenco. Em 77 jogos, foram 21 gols marcados e 13 assistências.