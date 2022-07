Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 11/07/2022 15:03

Comentarista da Globo por 24 anos, Walter Casagrande deixou a emissora nesta semana após "comum acordo" entre as partes. Depois da saída da empresa, o ex-jogador conversou com o "Domingo Espetacular", da Record, e falou sobre a luta contra as drogas durante a carreira como atleta e comentarista.



"Sou dependente químico igual aqueles que estão na Cracolândia (forma de chamar uma área de rua com pessoas com dependência química). Se eu vacilar, se não prestar atenção nos meus comportamentos, eu vou para a rua. A droga para mim é caminho da morte. O dependente químico é mentiroso e muito manipulador, porque ele não pode falar que está usando droga", disse Casagrande.

"Tive perto da morte diversas vezes, fiquei internado um ano para me tratar. Ficar isolado, internado, é muito difícil. Batalhei para caramba, fui encontrando meu caminho, minha estrada, entendendo psicologia e comportamento humano. Eu tenho minha história para contar, para tocar as pessoas. Que elas pensem: "Se ele conseguiu, eu também posso"", completou.

Casagrande é dependente químico desde os 14 anos, e chegou a sofrer um grave acidente de carro em 2007 em São Paulo por conta do uso de drogas. O ex-jogador, que passou por São Paulo, Corinthians e Flamengo, revelou ter conseguido dar a volta por cima com ajuda da família e amigos.