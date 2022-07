Presidente do Barcelona, Joan Laporta tenta recuperar o clube - AFP

Presidente do Barcelona, Joan Laporta tenta recuperar o clubeAFP

Publicado 20/07/2022 13:09

Rio - O lateral-esquerdo do Monaco, da França, Caio Henrique estaria no radar do Barcelona para a próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o ex-jogador do Fluminense é visto como uma boa opção caso o clube catalão não consiga a contratação de Marcos Alonso, que possui uma negociação difícil junto ao Chelsea.

Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na Europa Foto: Divulgação/Monaco

Aos 24 anos, o brasileiro se destacou e evoluiu nas últimas duas temporadas na Ligue1, chamando atenção de diversos clubes, em especial na Premier League. O vínculo com o Monaco vai até 2025 e o valor de sua transferência varia entre 20 e 25 milhões de euros (algo dentro de R$ 110 e R$ 138 milhões).

Por conta do estilo ofensivo e técnico, Caio Henrique ganha força no Barcelona, já que o treinador Xavi poderia variar o esquema e atuar com a linha de quatro atrás, mas também com o jogador do Monaco tendo a possibilidade de jogar pela ala esquerda em uma formação com três zagueiros.

Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na Europa. O jogador é um dos destaques do clube francês, possui 11 assistências e está atrás apenas de Vini Jr, do Real Madrid, com 14. O jogador defendeu o Tricolor em 2019 e se tornou lateral graças a uma orientação de Fernando Diniz, que dirigia o clube na época. Caso seja vendido, o clube carioca poderá receber um valor pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.