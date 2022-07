Paula Lima - Reprodução

Paula LimaReprodução

Publicado 20/07/2022 13:34

Rio - A modelo e musa do Corinthians, Paula Lima vende fotos e vídeos sem roupa pelo Instagram. Ela publica os conteúdos nua nos Stories somente para assinantes, que são selecionados através da função Melhores Amigos. Os vídeos e fotos também ficam disponíveis no site Last Link, a plataforma utilizada para os pagamentos. Mas tem internautas que não estão interessados em partes do corpo que nem são tão escondidas. Um seguidor comprou fotos do pé da musa do Corinthians por R$ 500,00.