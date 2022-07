Alison dos Santos conquista o ouro nos 400 metros com barreiras - AFP

Publicado 20/07/2022 13:55

Alison dos Santos venceu a prova dos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo, na noite desta terça-feira, em Eugene, nos Estados Unidos. Além da medalha de ouro, o brasileiro completou a prova em 46s29, a melhor marca do ano, e superou o último campeão olímpico, Karsten Warholm e o dono da prata em Tóquio, Rai Benjamin. No entanto, ele não se contenta apenas com a medalha dourada e projeta baixar o tempo.

"A pergunta não é nem mais se é possível, é quando vamos chegar", afirmou Alison, que emendou: "A gente tem noção de que essa marca é possível. Em algum momento, [correr na casa dos] 46s foi distante para a gente. Como 45s já foi, hoje já não é mais. Dá pra sonhar", completou.

Alison dos Santos bateu sua própria marca de 46s80 deixada na etapa de Estocolmo da Diamond League, em junho, mas ainda está acima do recorde mundial de Warholm, que fez 45s94 na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Na final disputada em Eugene, o atleta chamado de 'Piu', anotou o melhor tempo da carreira. O anterior era a da final das Olimpíadas, que rendeu a medalha de bronze com 46s72. A frieza nas decisões vem de uma mentalidade baseada no trabalho. Apelidado de "Homem Gelado" por conta do uniforme azul, Alison firmou seu objetivo de se tornar uma lenda do esporte para as próximas gerações.

"É questão de saber que aqui é a parte fácil. Competir é muito fácil. É a parte que você chega ali ó, não tem dificuldade, não tem dor, não tem estresse, não tem nada. Eu fico nervoso nos treinos. Quando eu estou aqui, me sinto em casa. Me sinto muito confortável. Eu sei que a parte mais difícil já foi", destacou.

"A gente sempre conversou de fazer história. A gente quer ser uma lenda. Quer deixar nosso nome. Que daqui a 30, 40, 50 anos, quando forem falar de atletismo, dos 400m com barreira, vão lembrar quem foi Alison dos Santos e o que a gente fez na pista", concluiu.