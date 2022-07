Treino do Fluminense 01/07/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 01/07/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 21/07/2022 14:00

Rio - Perto do fim do primeiro turno, o Brasileirão já começa a apontar para algumas possibilidades e também as equipes que irão lutar pelo título. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Fluminense e o Flamengo têm possibilidades de conquistar a competição mais uma vez.

Vivendo um grande momento no torneio, o Tricolor tem 13% de chances de ser campeão. Já o Flamengo, que está um pouco atrás, aparece com 3% de possibilidades. Outro carioca na disputa, o Botafogo tem chances inferiores a 1%.

Líder da competição, o Palmeiras é a equipe que tem mais chances de levar a taça. O Verdão aparece com 38%. Depois do clube paulista, o Athletico-PR e o Atlético-MG são as equipes com mais possibilidades: 14%. O Corinthians tem 10% e o Inter conta com 5%. Bragantino, Santos e São Paulo têm 1%.