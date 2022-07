Paige Spiranac - Reprodução / Instagram

Publicado 21/07/2022 12:19

Rio - A modelo e influenciadora Paige Spiranac , que foi escolhida no mês passado pela revista Maxim como a mulher mais sexy do mundo, era uma das golfistas mais promissoras do circuito, mas seu início como profissional não saiu como planejado e ela decidiu confiar tudo nas redes sociais.



Mesmo sem se aposentar oficialmente, desde 2016 não competiu novamente e mesmo assim se tornou uma celebridade no esporte. No entanto, a fama também está lhe causando muita dor de cabeça, principalmente com assédio que vem sofrendo.

Em seu podcast, Paige Spiranac contou um evento recente que vivenciou com grande preocupação. “Um homem se aproximou de mim e pediu uma foto e não dei muita importância. Mas, ele começou a dizer que eu o havia enganado em US$ 10 mil e começou a me ameaçar. Foi uma situação realmente assustadora. Acontece que ele foi enganado por um perfil falso que alguém criou e tinha um número falso. Ele estava desequilibrado”, relatou.

Mas, esse não foi o único. A situação vem piorando a cada dia e a influenciadora está com medo. “Tenho lidado com esses problemas de segurança há algum tempo e nos últimos dois meses a situação ficou cada vez pior. Estou com muito medo e não saio de casa", aponta.



Paige Spiranac alega ainda que começou a sentir que está "vivendo em uma bolha".



"É algo que nunca experimentei antes. Não sei quem está por aí, quem está me seguindo, quem está me assediando. Eu sei que muitas pessoas dizem, 'bem, isso faz parte do seu trabalho. Mas, não, não deveria ser assim”, acrescentou a influenciadora.