Paolo GuerreroAvaí / Divulgação

Publicado 21/07/2022 11:13

Rio - O atacante Paolo Guerrero, de 38 anos, foi anunciado como reforço do Avaí para a disputa do Brasileirão. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o peruano aparece com a camisa do clube catarinense e afirma: "Agora sou do Leão".

A equipe de Florianópolis será a primeira do jogador em 2022. O último jogo de Paolo Guerrero aconteceu em outubro do ano passado. Com a camisa do Internacional, ele atuou por oito minutos contra o Atlético-MG.

Um dos principais ídolos da seleção peruana, Guerrero teve carreira importante na Europa e chegou ao futebol brasileiro em 2012. Pelo Corinthians viveu seu melhor momento ao fazer o gol do título do Mundial de Clubes daquele ano.

Em 2015 chegou ao Flamengo como primeira grande contratação da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O peruano alternou altos e baixos e deixou o clube carioca em 2018. No Colorado, Guerrero viveu alguns bons momentos, mas passou por problemas físicos que o atrapalharam bastante.