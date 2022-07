Luis Suárez - AFP

Publicado 21/07/2022 21:50

Rio - O futuro do atacante Luis Suárez, de 35 anos, nesta temporada, pode estar decidido. De acordo com o jornalista uruguaio Rodri Vazquez, o veterano está de volta ao Nacional, do Uruguai, clube que o revelou profissionalmente, e deve assinar contrato até o fim do ano. Livre no mercado, o jogador está sem clube desde deixou o Atlético de Madrid, da Espanha.

Luis Suárez pode disputar a Sul-Americana e o Clausura, segundo turno do Campeonato Uruguaio, pelo Nacional. A torcida do clube fez fortes campanhas na internet pelo retorno do atacante.

O atacante é torcedor declarado do Nacional e foi criado nas categorias de base. Luis Suárez deixou o clube em 2006, quando seguiu destino para o futebol europeu, por onde atuou por 15 anos.