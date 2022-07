Walter Casagrande - Reprodução/TV Globo

Rio - O ex-jogador Walter Casagrande Jr. comentou, nesta semana, sobre a sua expectativa para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O colunista foi sincero e disse que não vê o Brasilpronta para disputar título. Como argumento, o ex-atleta citou a atuação de Neymar na Copa de 2018, e, mais uma vez, criticou o camisa 10 do Paris Saint-Germain.

"Ele foi patético. Ao invés de ficar em pé e jogar, só queria cair e rolar. Tanto que virou um meme mundial. De lá para cá, a situação foi piorando. Acredito que o Neymar possa chegar à Copa de 2022 e desequilibrar (a favor do Brasil) porque ele tem futebol para isso. Mas, não avalio o que eu desejo, e sim o que estou vendo neste momento. E não vejo a Seleção pronta", disse Casagrande, em entrevista ao programa "Melhor da Tarde".



Porém, mesmo sem acreditar muito no desempenho da seleção de Tite, Casagrande disse que percebeu uma mudança na postura de Neymar.

"No caso do Neymar, ele está se mexendo, chegando uma hora e meia antes do treino, treinando forte, e espero que continue assim até a Copa do Mundo, que não se perca no deslumbre e na ostentação até lá. Se ele ficar focado, do jeito que está agora, tem condições de decidir o Mundial", finalizou o ex-jogador.