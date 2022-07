Vinícius Júnior bate bola com JuJu Smith-Schuster - Foto: Divulgação/Real Madrid

Vinícius Júnior bate bola com JuJu Smith-SchusterFoto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 21/07/2022 18:24

Rio - O Real Madrid publicou nesta quinta-feira (21) um crossover de esportes em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião, o clube espanhol divulgou um vídeo onde Vinícius Júnior bate bola com JuJu Smith-Schuster, atleta do ansas City Chiefs, da NFL, liga de futebol americano.

Em dia de treinamento comandado pelo treinador Carlo Ancelotti, o astro brasileiro, do Real Madrid, foi "tietado" por fãs americanos. Além de Vinícius Júnior, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, deu autógrafos para os torcedores presentes no local.

A pré-temporada do Real Madrid nos Estados Unidos reservou três amistosos. A primeira partida será contra o Barcelona, neste domingo (24), em Las Vegas. Na próxima quarta-feira, o clube espanhol enfrentará o América do México, em São Francisco. O último jogo será contra a Juventus, em Los Angeles, no dia 31 de julho.