Natan está na mira do Roma - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 21/07/2022 16:54

Rio - Cria da base do Flamengo, o zagueiro Natan, que hoje defende o Red Bull Bragantino, pode estar de casa nova em breve. Isto porque, a Roma, do técnico José Mourinho, está interessada na contratação do defensor. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Segundo o comunicador, o clube italiano, que recentemente anunciou a contratação do atacante argentino Paulo Dybala, chegou a entrar em contato com a diretoria do Massa Bruta, para saber quais seriam as condições para uma possível negociação pela contratação do defensor de 21 anos.

Natan é titular absoluto na equipe do Bragantino, e forma a dupla de zaga com Léo Ortiz. O jogador foi contratado junto ao Flamengo, por cerca de R$ 27 milhões, e possui contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2025. Na atual temporada, o defensor atuou em 25 oportunidades, marcou três gols e deu apenas uma assistência, obtendo, ainda, uma média de 87 minutos em campo por partida disputada.

Caso a negociação realmente aconteça, o Flamengo irá receber parte da transferência. O Rubro-Negro, além de ter 12% dos direitos do jovem, também irá receber pelo mecanismo de solidariedade da Fifa por ser formador e também pelo tempo que o zagueiro atuou no clube carioca.