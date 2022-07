Coluna do Venê

Fenerbahçe se acerta com Gustavo Henrique e enviará proposta de quase R$ 15 milhões ao Flamengo

Clube turco se reuniu com os agentes do zagueiro na tarde desta quinta-feira, através de videoconferência, fechou base salarial, tempo de contrato e encaminhará oferta no valor de 2,5 milhões de euros

Publicado há 12 minutos