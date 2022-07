Willian Arão comenta sobre estreia pelo Fenerbahçe - Foto: Semih Bahadir / Fenerbahçe

Publicado 21/07/2022 15:00

Rio - Recém-chegado ao Fenerbahçe, o volante Willian Arão já estreou no clube turco. Titular no empate dos Canários Amarelos com o Dínamo de Kiev na última quarta-feira, o ex-jogador do Flamengo comentou sobre seu primeiro jogo e afirmou que gostou de seu desempenho.



- Estou feliz com meu desempenho, mas nunca vejo isso como suficiente. Eu sei que sempre posso ser melhor, sempre gosto de me esforçar. À medida que for jogando, cada treino, cada partida, conhecerei melhor meus companheiros e meu desempenho aumentará. Fiz um bom jogo hoje, mas nunca gosto de me acomodar, sempre quero fazer melhor - disse o camisa 5.

Fenerbahçe e Dínamo de Kiev voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, desta vez em Istambul. Arão projetou o duelo e afirmou que não será fácil vencer os ucranianos.



- Embora pareça que temos vantagem, é claro que não será fácil passar de fase. Fizemos um bom jogo. Estou feliz por jogar minha primeira partida. Claro que eu gostaria de ganhar. Faremos tudo o que pudermos para vencer o segundo jogo - concluiu.