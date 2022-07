Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

21/07/2022

Rio - O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, está bem perto de fechar com um novo clube. De acordo com o jornal mexicano "Record", o jogador da seleção brasileira aceitou uma proposta do Pumas e em breve deverá ser oficializado como reforço do clube da América do Sorte.

Segundo a publicação, o veterano irá assinar um contrato de um ano no valor de de 3 milhões de dólares, cerca de R$ 16,4 milhões. Daniel Alves também estava negociando com o Athletico-PR, mas optou por fechar com a equipe mexicana.

De acordo com informações do portal "UOL", Tite teria dado o aval para Daniel Alves sacramentar o seu acerto com o novo clube. O veterano vem sendo convocado para a seleção brasileira e deverá fazer parte do grupo que irá disputar a Copa do Mundo de 2022.

Com passagens por clubes importantes do futebol europeu como Barcelona, Juventus e PSG, Daniel Alves deixou o clube espanhol após disputar a última temporada europeia. No Brasil, ele defendeu o São Paulo de 2019 a 2021.