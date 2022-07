Tagliafico será o novo reforço do Lyon - Reprodução

Publicado 21/07/2022 15:09

Nicolás Tagliafico está próximo de ser anunciado como novo reforço para a lateral-esquerda do Lyon, segundo os jornalistas Hugo Guillemet e Mike Verweij. Com a chegada do argentino, Henrique, ex-Vasco, deve perder espaço na equipe de Peter Bosz.

De acordo com as informações, o atleta do Ajax irá assinar contrato com o clube francês até 2025. Os holandeses irão receber cerca de quatro milhões de euros (R$ 22 milhões) pela transferência. Os exames médicos devem acontecer nesta sexta-feira.



Enquanto Tagliafico chega para ser peça importante no time de Peter Bosz, Dubois está próximo de assinar contrato com o Galatasaray. O francês chegou na Turquia na noite da última quarta-feira e foi recebido com festa pelos torcedores locais.

Com isso, Henrique segue sendo apenas mais uma opção. Na última temporada, o brasileiro participou de 18 partidas do Campeonato Francês, mas contribuiu com apenas uma assistência.