Rodrigo de Paul pode ficar de fora da Copa do Mundo do QatarJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 21/07/2022 15:24

Rio - A Argentina pode ficar sem um de seus principais pilares para a disputa da Copa do Mundo. Camila Homs, ex-esposa de Rodrigo de Paul, reclama da pensão alimentícia de seus filhos desde junho de 2021. Com isso, o meia do Atlético de Madrid não poderia disputar o torneio com a situação pendente.



"Para ir ao Qatar, você não pode ter uma queixa criminal com sentença pendente, uma questão de gênero ou algo semelhante, é o que entendemos que marca o artigo do Regulamento da Fifa", disse Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina.

No entanto, o mandatário acredita que a situação será resolvida o quanto antes e que Lionel Scaloni poderá contar com o camisa sete no elenco.

"A Justiça irá determinar qual a cota de alimentação. Acho que estão começando o divórcio. Não acredito que um pai se recuse a dar aos filhos o que lhe corresponde. Conheço bem De Paul, conheço o sentimento que eles têm, especialmente com seus filhos."

Rodrigo de Paul é uma das peças mais importantes da equipe de Lionel Scaloni. O meia já soma 41 partidas com a camisa da albiceleste e soma dois gols com a Argentina.