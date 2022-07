Jogadores do PSG em aula de judô em Tóquio, no Japão - Divulgação/Paris Saint-Germain

Rio - O Paris Saint-Germain segue realizando sua pré-temporada em Tóquio, no Japão. No meio de jogos amistosos e ações com patrocinadores, os jogadores do clube francês conseguiram tirar um tempo para passear pela capitão japonesa. Em um desses "rolés", os atletas encararam a missão de participar de uma aula de judô com Teddy Riner, oito vezes campeão mundial, e dono de dois ouros olímpicos.

Praticamente todo o elenco do clube assistiu a aula com o campeão mundial, mas apenas o goleiro Keylor Navas, os zagueiros Marquinhos e Kimpembé, e o atacante Kylian Mbappé resolveram praticar a arte marcial. Os demais, incluindo Lionel Messi e Neymar, ficaram apenas assistindo.

Quem mais chamou a atenção na luta foi o zagueiro Kimpembé, que acabou tomando um "ippon" do octacampeão mundial, fazendo a alegria de seus companheiros de equipe.

Teddy Riner, inclusive, é atleta de judô do PSG. O atleta optou por não dar sua opinião sobre os possíveis títulos do clube no futebol na próxima temporada, mas destacou que o grupo está bastante unido, com um ótimo ambiente.

"O principal é que o coração permaneça dentro desse grupo. Tenho a impressão de que há um bom ambiente no elenco e é isso que deve estar presente para a equipe conquistar as vitórias", disse o judoca.