Marcelo - Foto: Paul Ellis/AFP

Marcelo Foto: Paul Ellis/AFP

Publicado 21/07/2022 16:27

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, está sem clube desde que deixou o Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a Lazio, da Itália, teria interesse na contratação do ex-jogador da seleção brasileira.

O clube de Roma teria entrado em contato com os agentes de Marcelo para debater a possibilidade de contratá-lo. Segundo a publicação, a Lazio deseja efetuar a contratação de um jogador de impacto midiático para agregar tanto esportivamente, quanto para atrair os holofotes para o clube italiano.

Marcelo já revelou o desejo de seguir na Europa. Ele chegou a receber sondagens do Fluminense, do Botafogo e de equipes dos Estados Unidos. No futebol europeu, seu nome já foi ligado ao Milan, ao Monza, ao Fenerbahçe e ao Olympique de Marselha.



Marcelo deixou o Real Madrid após 16 temporadas. O brasileiro entrou em campo 546 vezes e marcou 38 gols. Além disso, é um dos atletas mais vitoriosos da história do clube. Ao todo, conquistou 25 títulos.