Novak Djokovic - AFP

Publicado 21/07/2022 20:34

Rio - A US Open afirmou que Novak Djokovic seguirá vetado de disputar o torneio. A organização disse que a presença do sérvio na lista de inscritos não garante que disputa o grand slam americano. Ainda de acordo com a organização, o atleta não poderá participar por não ter se vacinado contra a Covid-19, como consta na ordem do governo americano.

"O US Open não exige vacinação para jogadores, mas vai respeitar a posição do governo americano em relação à entrada de estrangeiros não-vacinados no país", diz o comunicado oficial.



"De acordo com o livro de regras do grand slam, todos os jogadores elegíveis entram automaticamente nas chaves masculinas e femininas baseado no ranking 42 dias antes da primeira segunda-feira do evento - destacou a organização", completou.



Não é a primeira vez que Djokovic passa por essa situação. 21 vezes campeão do Grand Slam, o sérvio chegou a ser deportado da Austrália por não ter a vacinação completa contra Covid. Neste caso, o sérvio deixou claro o desejo de disputar a US Open, mas que não irá se vacinar para poder disputar o torneio.

"Eu adoraria ir aos Estados Unidos, mas no momento não é possível. Não tem muito o que eu possa fazer. Depende realmente do governo americano de aceitar ou não a entrada de uma pessoa não vacinada em seu território. Eu não estou vacinado e não planejo me vacinar", disse Djokovic.