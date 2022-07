Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Troféu da Série ADivulgação / CBF

Publicado 22/07/2022 12:17

São Paulo - O zagueiro do Bragantino, Renan, se envolveu em um acidente de trânsito que resultou em morte na manhã desta sexta-feira na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro no local.

Renan Divulgação / Bragantino

O acidente envolveu o automóvel do defensor e um motociclista. O fato aconteceu por volta das 6h40 na altura do Km 47 da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. O motociclista, que tinha 38 anos, morreu no local.

Revelado na base do Palmeiras, Renan, de 20 anos, chegou ao Bragantino em abril deste ano. Emprestado pelo Verdão, ele tem contrato até o fim do Brasileiro. Ao todo, Renan atuou em oito oportunidades na temporada. Seu vínculo com o atual campeão da Libertadores é válido até o fim de 2025.