Paolo Guerrero é o novo reforço do AvaíLeandro Boeira/Avaí F.C.

Publicado 22/07/2022 14:28

Rio - O atacante Paolo Guerrero, novo reforço do Avaí, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira (22), e está lierado para fazer sua estreia pelo clube catarinense.

Com isto, o jogador pode ser relacionado pelo técnico Eduardo Barroca para o confronto com o Flamengo, no domingo. No entanto, como o peruano não entra em campo desde outubro de 2021, quando rescindiu com o Internacional, a comissão técnica do Avaí se preocupa com sua forma física, e irá avaliar se o jogador poderá, ou não, enfrentar seu ex-clube.

Paolo Guerrero é o 30º jogador estrangeiro da história do Avaí. Aos 38 anos, o atacante chega para o sexto clube de sua carreira. Antes, atuou por Bayern Munique, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Internacional. Sua maior conquista foi o Mundial de Clubes da FIFA, em 2012, onde marcou o gol do título em cima do Chelsea, da Inglaterra.