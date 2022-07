Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 22/07/2022 13:13

Rio - Apesar de sua boa relação com Neymar, Thiago Silva já se desentendeu com o craque dentro de campo. Em entrevista ao canal "Fui Clear", o zagueiro relembrou uma discussão que teve com o camisa 10 durante um treino da seleção brasileira, que acabou assustando Tite.

“A gente sente falta de estar muito tempo longe, o clima é muito favorável, não teve uma briga… não, teve. Uma minha com o Neymar. A única briga que teve foi uma discussão minha e dele. Foi no CT do Corinthians, alguma situação que ocorreu de treino, aquela discussão normal. Um mandou o outro pra casa do caramba, o outro também… o Tite abriu o olho (e disse): ‘Agora, quem fala sou eu’. A gente já teve essas discussões no PSG, é uma coisa normal nossa. O Tite ficou assustado. Depois o Neymar veio me pedir desculpas e meu deu um abraço. A gente falou pro Tite que é normal, mas ele ficou tenso porque estava forte. Foi a única discussão que teve, nunca tem nada. A molecada ri o tempo todo“, contou.

Thiago ainda revelou que Neymar lutou por sua permanência no PSG e se dispôs a abrir mão de parte de seu salário para isso.

“Em uma das conversas da casa dele, na última semana antes de ir para Lisboa, o pai dele falou que não queria que eu fosse embora. Aquilo me tocou muito. Não é uma coisa que acontece todo dia do cara dizer que vai tirar do (salário) para que eu ficasse. Por outro lado, eu penso por que o Paris não fez um esforço? Eu não estava dando conta do recado? Me veio uma dúvida. O Neymar estava vendo que eu estava jogando bem e o clube (não)”, disse o zagueiro.