Marcelinho Paraíba - Cassiano Cavalcante

Marcelinho Paraíba Cassiano Cavalcante

Publicado 22/07/2022 12:41

Rio - De olho na Série B do Campeonato Paraibano que começa a ser disputada no próximo mês, o Serra Branca Esporte Clube, a mais nova equipe do estado, apresentará na tarde desta sexta-feira, às 15h, no Estádio Presidente Vargas, o ex-atleta Marcelinho Paraíba como comandante do clube. Com boas passagens pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Hertha Berlim, da Alemanha, e pela Seleção Brasileira, o treinador assinou contrato até o final deste ano, período de disputa da competição.

O Serra Branca, clube tem como patrocinador máster a Pixbet, um dos mais conhecidos sites de apostas do Brasil, está localizado a 226km da capital João Pessoa e a 98km da cidade de Campina Grande. A equipe está no Grupo B da Segundona da Paraíba, junto com Queimadense, Picuiense, Serrano e Sabugy. O presidente Michel Alexandre afirma que as expectativas para a temporada são boas.

“É um desafio pessoal assumir a gestão de um clube novo, mas estou muito animado e desafiado a realizar um grande trabalho aqui no Serra Branca. Ter o Marcelinho Paraíba por perto já é um golaço da direção do clube, uma vez que ele carrega toda a sua vasta experiência como ex-jogador de clubes de peso do Brasil e do exterior. Acredito que os bons resultados não irão demorar a aparecer”, destacou o dirigente.

Sobre o Serra Branca

O novo clube nasceu do Paraíba Esporte Clube de Cajazeiras, que durante muitos anos esteve na Série B do estado e conseguiu conquistar o seu acesso à elite. Na temporada passada, depois de cinco anos desativado, o clube disputou a Terceirona, quando ficou com o vice-campeonato. O Serra Branca vai mandar os seus jogos em 2022 no Estádio Amigão.