Barcelona apresenta Lewandowski nos EUA - Foto: Divulgação/Barcelona

Barcelona apresenta Lewandowski nos EUAFoto: Divulgação/Barcelona

Publicado 22/07/2022 15:02

EUA - Lewandowski treinou pela primeira vez com o grupo do Barcelona dois dias após ser apresentado oficialmente pelo clube catalão, que está em Las Vegas, em pré-temporada nos Estados Unidos, se preparando para o clássico contra o Real Madrid na madrugada de domingo.

Além de se entrosar com a equipe, o atacante polonês fez trabalhos físicos e um exercício dedicado à troca de passes. Lewandowski também falou ao canal oficial do clube sobre a possibilidade de dar novamente aos torcedores do Barcelona a felicidade que tiveram em outras temporadas.

"Agora, quando eu ouvi este tipo de projeto para o futuro, me pareceu que também estou feliz por estar aqui. E eu também quero dar aos torcedores uma enorme felicidade, como eles já tiveram antes ou até mais, porque eu sei que os torcedores apoiam o clube sempre. Não importa se está indo bem ou um pouco mal, eles sempre estão lá. Eles sempre tentam nos apoiar, e eu sei que, nesta temporada, nós tentaremos dar muita felicidade. Isso será possível", disse.

Para o presidente do Barcelona, Joan Laporta, o Lewandowski é peça chave para colocar o clube no caminho dos títulos. Por meio de uma complexa engenharia financeira, que inclui a negociação dos direitos de transmissão pelos próximos 25 anos, o time catalão contratou ainda o brasileiro Raphinha, do Leeds, Kessié, do Milan, e renovou com Dembélé.