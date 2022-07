Coluna do Venê

Lucas Bauru: o volante habilidoso com as duas pernas e apelidado de 'Arrascaeta da base' do Flamengo

Com apenas 18 anos, o garoto de 18 anos tem chamado atenção no Ninho do Urubu; o jovem renovou seu contrato recentemente com multa rescisória milionária

Publicado há 47 minutos