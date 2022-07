Cuca acerta retorno ao Atlético-MG - AFP

Publicado 22/07/2022

Rio - O treinador Cuca está de volta ao Atlético-MG. O técnico acertou o seu retorno ao clube mineiro nesta sexta-feira (22) para substituir Antonio Mohamed, que foi demitido após o empate com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

O técnico acertou contrato com o Atlético-MG até o fim do Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial do clube mineiro será comunicado neste sábado. Cuca estava sem clube desde a virada do ano passado após ser campeão nacional, e preferiu deixar o comando onde tinha contrato até o fim de 2022.

Será a terceira passagem do treinador pelo Atlético-MG. Entre 2011 e 2013, foram duas temporadas completas no comando do clube mineiro. Em 2012, Cuca foi vice-campeão brasileiro e, em 2013, conquistou a Libertadores, além de dois estaduais no período.