Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/07/2022 19:02

Rio - Após travar uma guerra com o Flamengo nos bastidores por conta da utilização do Maracanã na partida contra o Sport, no último dia 3, o Vasco tenta se entender com o rival. Segundo o site "GE", o presidente do Cruzmaltino, Jorge Salgado, entrou em contato no início da semana com Rodolfo Landim e convidou o presidente do Rubro-Negro para um encontro junto aos executivos da 777 Partners.

A ideia do Vasco é buscar uma aproximação com o Flamengo por conta de interesses em comum. No encontro com Landim, a ideia era debater a questão do processo de licitação do Maracanã e falar sobre alguns pontos da Libra, liga que está sendo formada por clubes brasileiros e contará com participação dos dois clubes.

Landim se mostrou disposto a participar do encontro. A previsão era que a reunião ocorresse na última quinta-feira, mas o presidente do Flamengo desmarcou em cima da hora alegando questões pessoais. A conversa deve se remarcar para a próxima visita dos executivos da 777 ao Brasil, prevista para agosto.

Nesta sexta-feira, o Vasco enviou ao consórcio do Maracanã um pedido para mandar o jogo contra a Chapecoense no estádio. Até o momento, não houve resposta.