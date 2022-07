Renan, zagueiro do RB Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Renan, zagueiro do RB BragantinoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 22/07/2022 17:32

Rio - O zagueiro Renan, preso após matar um motociclista em um acidente de carro , não é mais jogador do Red Bull Bragantino. Embora ainda não tenha confirmado oficialmente, a diretoria do Massa Bruta já tomou a decisão de romper o contrato de empréstimo do jogador de 20 anos.