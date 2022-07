Roger Mendonça, ex-Flamengo e Botafogo - Divulgação

Roger Mendonça, ex-Flamengo e BotafogoDivulgação

Publicado 22/07/2022 16:26

Rio - Com passagem pelas categorias de base de grandes clubes como Flamengo e Botafogo, o lateral-esquerdo Roger Mendonça saiu cedo do futebol brasileiro para atuar nos Emirados Árabes. Fazendo parte de um projeto que introduziu jovens jogadores no futebol local, o jogador foi contratado pelo Dibba Al Fujairah. Na última temporada, Roger viveu o seu auge na equipe, sendo titular absoluto, disputando 25 jogos, marcando dois gols e sendo o líder de assistências na competição: ao todo, foram 16 passes para gols. Após ter ótimas atuações, o brasileiro renovou o seu contrato com o Dibba por mais três anos, e celebrou o acerto com o time.

"Desde que terminou a temporada a gente vinha conversando para renovar o contrato e eu permanecer no clube. Surgiram algumas outras equipes interessadas em contar comigo para a essa temporada que está iniciando, mas eu sempre dei prioridade ao Dibba e, após algumas conversas, acertamos a renovação. Estou muito feliz com a decisão que tomei", disse.

Com o título da segunda divisão conquistado na última temporada, o Dibba garantiu vaga na primeira liga. Essa será a primeira temporada de Roger Mendonça atuando na primeira divisão do país. O jogador não escondeu a felicidade em disputar o primeiro nível do futebol local.

"Lógico que a oportunidade de disputar a primeira liga pesou no momento de renovar o contrato. A Pro League é uma competição muito forte, que conta com grandes jogadores de diversos países, tem muitos brasileiros jogando aqui, então é uma competição de alto nível e isso faz com que todo jogador queira disputar. Estou com a expectativa de fazer uma grande temporada junto com os meus companheiros e ajudar o Dibba na busca pelos seus objetivos na competição", concluiu.