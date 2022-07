Antony - Lucas Figueiredo/CBF

Antony Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/07/2022 16:06

Atento no mercado da bola, o Manchester United busca por reforço no setor ofensivo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Erik Ten Hag admitiu que contratar um atacante é uma necessidade e, de acordo com o site "Daily Mail", o clube inglês já tem um valor definido para investir no brasileiro Antony, jogador do Ajax, da Holanda, e da seleção brasileira.

"Eu acho que isso (a contratação de um atacante) é vital para que a gente tenha sucesso. A temporada é longa pela quantidade de jogos", iniciou e acrescentou: "Precisamos de mais opções no setor ofensivo, mas ainda temos tempo para definir as melhores opções", completou.

Apesar de o técnico afirmar que alternativas serão avaliadas, o site inglês informou que o Manchester United pode investir 68 milhões de libras (R$ 448 milhões) para contratar Antony. Caso o negócio se concretize, o jogador da seleção brasileira trabalhará com Ten Hag pela segunda vez. O primeiro contato entre os dois foi no próprio Ajax.

Por ora, o dinamarquês Christian Eriksen é o único reforço garantido para o setor ofensivo do United. O jogador de 30 anos volta à elite do futebol mundial após ter um infarto e desmaiar em campo enquanto defendia a seleção de seu país. "Estamos realmente feliz com isso e satisfeitos com seu desempenho por enquanto", elogiou Ten Hag."