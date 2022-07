Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram LuvaDePedreiro

Iran Ferreira, o Luva de PedreiroReprodução/Instagram LuvaDePedreiro

Publicado 22/07/2022 15:30 | Atualizado 22/07/2022 15:32

Rio - Após tirar a camisa que vestia e dar para um fã, 'Luva de Pedreiro' ganhará uma outra peça do lateral da Seleção Brasileira e do Atlético de Madrid, Renan Lodi. Era dele a blusa dada pelo influenciador. Iran Ferreira foi convidado pela 'La Liga' para assistir a estreia do Atleti no campeonato e receber pessoalmente o presente. O jovem aproveitará a viagem e levar a família para conhecer o 'Velho Continente'.



A viagem está marcada para o próximo dia 1° de agosto. Luva de Pedreiro assistirá a primeira partida do Atlético de Madrid na La Liga 2022-23, no dia 15 do mês que vem, contra o Getafe, fora de casa.



Iran vai aproveitar a ida para Espanha e levará sua família para conhecer a Europa. Será o primeiro tour internacional dos pais do jovem influencer.



RELEMBRE A HISTÓRIA



No último dia 12, enquanto passeava por um shopping em Recife (PE), Iran Ferreira foi abordado por um fã que lhe pedia um autógrafo. Ao não conseguir assinar a blusa do garoto, o influencer não pensou muito e tirou a própria camisa para entregar para a criança. A peça continha a assinatura de Renan Lodi.



Ao ficar sabendo do gesto, Lodi parabenizou Luva de Pedreiro nas redes sociais, afirmando que lhe enviaria uma camisa nova. No entanto, o jovem receberá o presente pessoalmente do jogador.