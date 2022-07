Raphinha em treino pelo Barcelona - Foto: Sara Gordon/FC Barcelona

Raphinha em treino pelo BarcelonaFoto: Sara Gordon/FC Barcelona

Publicado 22/07/2022 15:45 | Atualizado 22/07/2022 16:02

Rio - O atacante Raphinha, novo reforço do Barcelona para a próxima temporada, deu detalhes sobre como foi a decisão de escolher o clube catalão como próximo clube da carreira. Em pré-temporada nos Estados Unidos, o jogador brasileiro, de 25 anos, citou Neymar e revelou inspiração em Ronaldinho Gaúcho para fazer história e conquistar títulos com o time espanhol.

"Tinham muitas ofertas, até bem maiores do que a do Barcelona, mas sempre deixei claro para todo mundo o meu desejo de jogar aqui, de ser mais um brasileiro brilhando no Barcelona. Acompanhei muito Ronaldinho, Deco, Neymar, Daniel Alves, então vi o que eles fizeram aqui, o que conquistaram jogando aqui, fora outros que não vi, mas ouvi sobre o que fizeram e conquistaram, então eu tinha essa vontade de escrever essa história no clube também. É um sonho de criança meu, da minha família, dos meus amigos, da minha comunidade e de todos os brasileiros, que querem ver alguém próximo brilhando no Barcelona", disse Raphinha.



A influência do ex-craque, Ronaldinho Gaúcho, foi citada por Raphinha. Em dado momento, o atacante relembrou as conquistas do ex-meia, que disputou entre 2003 e 2008 pelo clube catalão, ganhou a Champions League 2005/06, foi bicampeão da La Liga 2004/05 e 2005/06, entre outros títulos. Além disso, R10 foi eleitor melhor jogador do mundo com a camisa do time espanhol em 2004 e 2005.

"Se eu fizer metade do que ele fez no Barcelona, já vou ficar muito feliz. Mas claro que somos jogadores, pessoas diferentes, cada um tem sua maneira de jogar, ele fez a história dele, eu espero fazer história da minha maneira, mas, se eu conseguir chegar à metade do que ele fez aqui no Barcelona, eu vou ficar muito feliz, assim como todos que estarão acompanhando", destacou Raphinha.



Na madrugada deste sábado (23) para domingo (24), Raphinha volta a campo para jogar pelo Barcelona no amistoso contra o Real Madrid, em Las Vegas, depois da goleada por 6 a 0 em cima do Inter Miami. O atacante foi autor de um dos gols.