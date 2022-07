Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/07/2022 16:18

Rio - Com a saída de Turco Mohamed do comando do Atlético-MG, o nome de Renato Gaúcho pinta como um dos favoritos para assumir o atual campeão brasileiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a cúpula de futebol do Galo estuda possibilidades, mas o ex-treinador do Flamengo é um dos nomes fortes.

O último trabalho do comandante foi o Flamengo no fim do ano passado. O técnico foi demitido do comando do Rubro-Negro após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores por 2 a 1. Renato Gaúcho já defendeu o Galo nos tempos de jogador. Outros nomes avaliados são Jorge Sampaoli, Cuca e Odair Hellmann.

A diretoria do Atlético-MG anunciou a saída de Mohamed após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá. O argentino vinha recebendo enorme pressão dos torcedores por conta do futebol abaixo do esperado do clube mineiro e com a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil a situação se agravou.



"O Atlético-MG informa que Antonio Mohamed não é mais treinador do clube. El Turco e seus auxiliares foram desligados hoje pela manhã, pelo presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves comandará o time neste domingo", informou a direção do campeão brasileiro.



O argentino dirigiu o clube mineiro em 45 jogos, somando 27 vitórias, 13 empates e somente cinco derrotas. Mesmo com aproveitamento alto de 69,6% e a conquista da Supercopa do Brasil, seu trabalho vinha sendo bastante questionado pela falta de futebol vistoso e a dificuldade apresentada em campo.