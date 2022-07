Cuca deixou o Atlético-MG após conquistar o Brasileirão - AFP

Publicado 22/07/2022 17:31

Ana Thais Matos participou do Seleção SporTV desta sexta-feira e soltou uma indireta sobre o treinador Cuca. O programa abordava quem poderia substituir Turco Mohamed, demitido do Galo, quando a jornalista aproveitou uma 'deixa' do colega Conrado Santana.

O comentário de Ana faz alusão as acusações de estupro na década de 1980. Seu argumento causou um silêncio nos colegas de bancada que foi interrompido pelo apresentador André Rizek, que optou por seguir o programa.



"Se eu fosse dar um conselho para o Cuca, seria: não fica muito tempo longe do futebol. A galera esquece", disse Conrado.

"A galera esquece muita coisa em relação ao Cuca, inclusive", afirmou Ana, em seguida.