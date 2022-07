Luís Henrique explica não ao Flamengo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2022 16:51

Rio - O novo reforço do Botafogo, Luis Henrique, de 20 anos, explicou a recusa ao Flamengo durante a sua apresentação nesta sexta-feira (22), no Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o atacante detalhou a negociação com o Rubro-negro, que iniciou os primeiros contatos com o jogador.

"Desde que o Olympique colocou que queria me emprestar, vieram vários times. Primeiro, da Europa. Estava quase tudo certo lá. Foi quando veio o Flamengo, primeiro. Depois, meu pai falou que chegou o Botafogo. O coração falou, tive que pensar", afirmou Luís Henrique em entrevista coletiva.

"Sou profissional, tenho que ouvir todo mundo. Minha vontade maior era vir para o Botafogo. Tive confiança no John, no Mazzuco. O clube teve muita vontade de me ter de volta", completou.